Schönes Flair mit kurzen Wegen

Oftersheim.Der Weihnachtsmarkt naht. Der Heimat- und Kulturkreis lädt am ersten Adventswochenende in das Gemeindemuseum ein. Wie im letzten Jahr lockt das weihnachtliche Ambiente auch wieder in die Scheune in der Mannheimer Straße 59 sowie in den nebenan liegenden Innenhof des Museums. Weitere Stände finden die Besucher auf dem Parkplatz hinter der Volksbank.

„Das neue Konzept mit den kurzen Wegen ist letztes Mal sehr gut angekommen, die schöne Atmosphäre hat viele Besucher angelockt“, meint Bürgermeister Jens Geiß. Die Befürchtung, dass der Platz hinter dem Museum schon wieder wegfallen könnte, habe sich nicht bestätigt. Die Volksbank hatte ja einen Bauantrag gestellt. Das Bauvorhaben startet aber noch nicht, die Baustelle soll erst nach dem Weihnachtsmarkt eingerichtet werden.

Dass ein Teilbereich des Weihnachtsmarktes von der Mannheimer Straße in den Hof verlegt werden musste, hat auch mit dem Brandschutz zu tun. Die Landesbauordnung schreibt nämlich vor, dass bauliche Anlagen, die wiederholt aufgestellt und abgebaut werden, so wie etwa ein Grillstand, mindestens fünf Meter Abstand zu Wohngebäuden haben müssen. Ein Stück der Mannheimer Straße vor dem Museum bleibt trotzdem für den Durchgangsverkehr am Samstag und Sonntag gesperrt.

Der wunderschöne Innenhof, ein Teil des Museums sowie der hinter der Scheune liegende Parkplatz werden sich am ersten Adventswochenende zu einer heimeligen Budenstadt mit weihnachtlichem Ambiente und festlicher Beleuchtung verwandeln. Die Seitenbereiche werden mit Zelten bestückt, auch die vier Garagen werden mit einbezogen. Die Besucher können direkt von der Scheune zu den Ständen auf dem Parkplatz gelangen. Der Zugang ist aber auch über den Kirchgärtenweg möglich.

Vereine beteiligen sich

Die Vereine sorgen für das kulinarische Angebot. Unter anderem beteiligen sich die Jugend der SG Oftersheim, der Gesangverein Germania, der Förderverein der Albert-Schweitzer-Kita, der Mittelalterverein und der Förderkreis Wildgehege. Da dürfte wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein. Der Weg durch den Museumsbereich wird flankiert von kunsthandwerklichen Ständen. Der Arbeitskreis „Volkskunde und Brauchtum“ des Heimat- und Kulturkreises bastelte diese Woche für den Weihnachtsmarkt lustige Schneemänner und Eiskristalle. Die Basteleien wurden an einen Christbaum gehängt, der in der Cafeteria zu bewundern sein wird. Das ganze Areal ist bequem und barrierefrei erreichbar für alle Besucher – auch die Toiletten.

Im Obergeschoss sind wie im letzten Jahr keine Stände mehr untergebracht. Die Gäste, die sich für Glühwein und Bratwurst, Weihnachtsgebäck und Met sowie weihnachtliche Klänge und Kunsthandwerk begeistern, sind willkommen. Beachtet werden sollten nur die unterschiedlichen Öffnungszeiten am Samstag beim Heimat- und Kulturkreis und bei den anderen Ständen.

