Schrittweise zurück in die Normalität

Oftersheim.Eines ist klar, die Corona-Krise zerrt an den Nerven, was auch und vermutlich besonders für Menschen mit Kindern gilt, die sich fragen, wann der Nachwuchs wieder in den Kindergarten oder die Krippe gehen kann. Denn auch die Arbeitgeber brauchen jetzt oder in Kürze ihre Mitarbeiter wieder vor Ort, da in vielen Berufen ein Arbeiten von zu Hause aus nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich

...