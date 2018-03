Anzeige

Oppel wiederum wusste, dass Yasin Cinar von der Firma Tempo Ratio eine Spende zugesagt hatte. Den Betrag hat der Geschäftsmann kurzerhand aufgestockt und das Projekt bezahlt, „weil ich die Idee einfach super finde“.

Ältere sollen Jüngere coachen

Die Mischung aus älteren Schülern und jüngeren ist bewusst gewählt: „Die Achtklässler sollen mithelfen, die Jüngeren zu coachen“, erklärt Rektorin Schäfer. „Und die Mädchen und Jungen aus der dritten Klasse bleiben der Schule noch eine Weile erhalten“, erläutert sie. Das sei auch der Wunsch des Fördervereins der Schule gewesen.

Maria Holm und Andreas Meinhold vom Heidelberger Institut für Mediation, die das Seminar leiten, betreten an der Theodor-Heuss-Schule Neuland. Normalerweise haben sie mit älteren Schülern zu tun. „Aber in dem Alter finden die Kinder einen natürlichen Zugang zu dem Thema. Wir erleben gerade einen Kulturwandel in der Gesellschaft. Man stellt sich den Konflikten“, finden die beiden ihre „Premiere“ spannend. „Ihr seid Pioniere.“

An der Tafel hängen verschiedene Plakate mit Stichworten, unter anderem die Definition: „Streitschlichtung bedeutet Vermittlung durch unparteiische Dritte im Streitfall.“ Andreas Holm möchte mit den Teilnehmern üben, Worte über Gefühle zu formulieren – ein wichtiger Bestandteil der Mediation. „Das ist ja nicht alltäglich, oft vernachlässigen wird das und so entstehen Missverständnisse“, weiß er und versucht es mit einem Beispiel: „Stellt euch vor, ihr wollt ein Stück Schokolade. Ihr kriegt den Wunsch aber nicht erfüllt und das Bedürfnis steigt immer mehr. Wie fühlt ihr euch?“ Die Antwort ist entwaffnend ehrlich: „Ich weiß, wo die Mama die Schokolade versteckt hat.“ Meinhold versucht es noch einmal: „Aber stellt euch vor, die Lust nach Süßigkeiten wird immer größer?“ Er wird belehrt: „Bei uns wird die Schokolade nicht versteckt.“

Da greift Veronique Oppel ein: „Mein kleiner Sohn wollte heute Morgen unbedingt etwas Süßes, das hat er nicht bekommen, da wurde er wütend. Er hat mein Nein nicht akzeptiert.“

Da haben die Erwachsenen gerade noch die Kurve gekriegt. Tja – mit dem Benennen von Gefühlen ist das so eine Sache. Das will gelernt sein. Aber halt auch an alltagstauglichen Beispielen erklärt werden . . .

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 02.03.2018