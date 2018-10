Schuhplatteln bis in den Morgen

Oftersheim.Im Rose-Saal steppte nicht der Bär – hier wurde geschuhplattelt und ordentlich Watschn verteilt. Tatort der Aktionen war der Kerwetanz, der zum dritten Mal eine Verschwisterung mit einem Oktoberfest einging. Das Konzept der Böhmerwäldler ging einmal mehr auf. „Es sind so viele Leute da und es kommen noch mehr“, sagte die Vorsitzende Karola Gronert, die mit Helfern Tische, Stühle und Stehtische nachstellte.

Langsam komme man an die Grenze der Kapazitäten im Rose-Saal, stellte Gronert fest, dass jährlich mehr Feiernde am Kerwesamstag vorbeischauten. An die Einladung auf ein Glas Sekt mit entsprechender Verkleidung hielten sich fast alle Gäste: Dirndl in verschiedenen Farben und Schnitten, Krachlederne und stramme Waden, Jankerl und derbe Schuhe boten die Gäste ebenso wie Jeans und Bluse oder legeren Pulloverlook.

Sicher ist der Erfolg unter anderem den leckeren Speisen, der Tombola und dem Bühnenprogramm der Bayern- und Gebirgstrachtenträger aus Heidelberg zuzuschreiben. Die Truppe wirbelt stampfend und im Schuhplattlertakt durch die Halle. Zur Akkordeonmusik werden rasante Tanzrunden mit Verknotungspotenzial gedreht, dabei Männer „fallengelassen“, Damen „auf den Arm genommen“ und mal schnell Mittänzer aus dem Publikum gefischt, die all das noch einmal selbst mittanzen dürfen.

Werbung für das Traditionsgut

Walzertakt und Polkaschritt sind eingängig und nach den ersten beiden Runden – wobei immer ein „Vortänzer“ mit lautem Fußstampfen den kommenden Figurwechsel angibt, leuchten die lachenden Gesichter von sonst wohl eher Nicht-Volkstänzern. Eine Gaudi, die super funktioniert, Laune macht, für Stimmung sorgt und ein wenig Werbung für das Traditionsgut der altüberlieferten Tänze sein soll. Als dann Manuel und Timo eine Bank zum umstrittenen Objekt ihres Tanzes machen, sind getaktete Sprünge und rhythmisch schallende Ohrwatschn angesagt bis die Ohren glühten.

Mit den Goiselschnalzern, die auf den Tischen stehend mit ihren Peitschen den Liedtakt schnalzten machte die Gruppe Furore. Im vollen Stimmungshoch traten die Kerweborscht auf und gaben einer begeisterten Vorsitzenden den Kerwestrauß, die herzlich dankte, die „Jungs“ am Ende ihrer „Tour der Leiden“ einlud dazubleiben. Das nahmen die gerne an. Und weil die Party so schön brummte, drehten immer mehr Paare zur Musik ihre Foxtrott- und Walzerrunden – bis in die Morgenstunden. zesa

