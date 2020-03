Schulsanierung auf der Agenda

Oftersheim.Der öffentliche Teil der März-Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 17. März, 18 Uhr, im Ratssaal des Rathauses ist im Wesentlichen geprägt von Auftragsvergaben. Demnächst stehen ja Sanierungs- und Ertüchtigungsarbeiten für die Theodor-Heuss-Schule an, die im Zuge der Einrichtung einer Ganztagsgrundschule anfallen (wir berichteten). Der Gemeinderat hat nun über die ersten vier Vergaben zu entscheiden.

Zunächst einmal geht es um die Stahlbau- und Schlosserarbeiten. Hier war die Firma K. Köchling aus Volkmarsen mit 152 897,15 Euro der günstigste von 13 Bietern. Die Kostenberechnung beträgt 166 600 Euro, die Kostenunterschreitung damit 13 702,85 Euro. Bei Fenstern und Verglasungen hat die Firma Kettlitz aus Ludwigshafen mit 197 540 Euro das günstigste von zehn Angeboten abgegeben. Die Kostenberechnung beträgt 184 450 Euro, die Kostenüberschreitung somit 13 090 Euro.

Ein Oftersheimer Betrieb war der günstigste von acht Bietern: Die Firma Hodzic setzt für die Trockenbauarbeiten und 61 314,04 Euro an. Die Kostenberechnung beträgt 166 600,00 Euro, die Kostenunterschreitung 105 285 Euro.

Pritschenwagen benötigt

Zuvor geht es im Gemeinderat um die Anschaffung von zwei Gebrauchtfahrzeugen für den Bauhof in Höhe von maximal 35 000 Euro pro Fahrzeug. Dafür soll zum einen ein zusätzlicher Pritschenwagen mit Doppelkabine und Dreiseitenkipper angeschafft werden, zum anderen für den mittlerweile 13 Jahre alten Ford Transit, der eine Laufleistung von 106 000 Kilometer hat, ein Pick-up mit Doppelkabine für die Gebäudeunterhaltung.

Der Pritschenwagen wird notwendig, weil ein Fahrzeug aus der Gärtnerabteilung jetzt bei der Stadtreinigung eingesetzt wird – unter anderem, weil in den vergangenen Jahren die Verschmutzungen im öffentlichen Raum stark zugenommen haben. Die Neuanschaffung kommt dann wieder der Gärtnerabteilung zugute. In der Beschlussvorlage ist vorgesehen, dass Bürgermeister Jens Geiß zum Kauf ermächtigt wird, er kann – sobald sich eine günstige Gelegenheit bietet – den Vertrag abschließen.

Weitere Auftragsvergaben betreffen die Erneuerung des Hauptkanals in der Gerhart-Hauptmann-Straße, die Erneuerung der Lärmschutzwand in der Thomas-Mann-Straße, die Erneuerung der Heizungsanlage in der Mannheimer Straße 67 (in dem kommunalen Gebäude sind Jugendzentrum und Gemeindebücherei untergebracht) sowie einen Jahresvertrag für wiederkehrende Tiefbautätigkeiten. Schließlich müssen nicht vorbereitende Maßnahmen zur Sanierung der Mannheimer Straße getroffen werden. az

