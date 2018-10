Schwetzinger Schloss bietet die Kulisse für den 80. Geburtstag

Oftersheim.Dieser Tage trafen sich die Angehörigen des Jahrgangs 1938 in Schwetzingen in der Gaststätte „Grüner Baum“, um nach einem Sektempfang mit einem gemeinsamen Mittagessen zusammen ihren 80. Geburtstag zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung. Danach brach man gemeinsam auf zur Besichtigung der Räumlichkeiten des Schwetzinger Schlosses.

Nach einem anschließenden kleinen Spaziergang durch den idyllischen nahen Schlossgarten begaben sich die Jahrgangsangehörigen ins Restaurant „Blaues Loch“, um in gemütlicher Runde und gemeinsam in vielen Erinnerungen schwelgend den schönen Nachmittag ausklingen zu lassen. / tzl/czs

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018