Sechs Menschen mit Drehleiter gerettet

Oftersheim.Der Alarm ging gestern um 11.14 Uhr ein. Flammen schlugen aus den Fenstern des fünfstöckigen Hauses in der Albert-Schweitzer-Straße, dichter Rauch verqualmte die Fassade. In einer Wohnung in der zweiten Etage war ein Zimmerbrand ausgebrochen.

Wie Kommandant Rüdiger Laser gegenüber unserer Zeitung berichtete, wurden 16 Personen vor dem Feuer gerettet, einer mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Hund und eine Katze wurden von der Feuerwehr versorgt.

Die Flammen hatten beim Eintreffen der Feuerwehr bereits die Wohnungstür zerstört, dichter Rauch zog durch das Treppenhaus. Mit Hilfe der Wehren aus Hockenheim und Schwetzingen wurden sechs der über dem Brandherd wohnenden Menschen per Drehleiter vom Balkon gerettet, so Laser. Taktische Unterstützung lieferte die Unterkreisführungsgruppe mit Wehrleuten aus Brühl, Plankstadt und Eppelheim. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Ausweichquartier Kurpfalzhalle

In der Kurpfalzhalle wurden die Bewohner des Hauses von Mitarbeitern der Gemeinde versorgt. Auch Bürgermeister Jens Geiß machte sich vor Ort ein Bild. Die Mieterin der Brandwohnung wurde mit ihrem Hund in einer Gemeindeunterkunft einquartiert – ihre eigene Wohnung ist völlig zerstört und damit unbewohnbar. Die anderen Bewohner durften in ihre vier Wände zurückkehren. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 250 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat Ermittlungen aufgenommen. sb/pol

