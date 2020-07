Seesterne? Nein – Dachkatzen

Oftersheim.Die rosafarbenen Blüten erinnern im ersten Moment an Seesterne. Doch es handelt sich vielmehr um sogenannte Dachkatzen, wie sie zwischen Steinen wachsen oder als Dachbegrünung dienen, teilt uns die Fotografin des Bildes, Charlotte D’Auria, mit.

„Ich habe vor ein paar Jahren eine schöne Wurzel gefunden. Mein Mann Luigi ist gärtnerisch tätig, seit er in Rente ist. Er meinte, ich solle das Gewächs in unserem Vorgarten einpflanzen.“ Und dort gedieh es – aber in diesem Frühjahr hat es erstmals auch längere Stiele und sogar Blüten gekriegt. „Ich bin ja eine regelmäßige Leserin Ihrer Zeitung. Und weil ich selbst immer gerne Naturfotos anschaue, wollte ich jetzt selbst mal eines einschicken“, erzählt Charlotte D’Auria. Wir finden, das war eine prima Idee. az/Bild: D’Auria

