Anzeige

Der Geschäftsführer weiß natürlich auch, dass solche Rechenzentren immer kleiner werden, da viele Informationen auf Clouds ausgelagert werden. „Aber sensible Daten eines Unternehmens bleiben eben nach wie vor auf dem Campus. Da kommen wir dann ins Spiel.“ Beispielsweise auch durch die Programmierung von Individuallösungen, die speziell auf den Bedarf eines Unternehmens zugeschnitten sind.

„Wir sind in gewisser Hinsicht sehr traditionell“, sagt Thomas Martin selbstbewusst. Gerne erklärt er, was er damit meint: „Wir pflegen den persönlichen, familiären Umgang mit unseren Kunden, zu unseren Lieferanten und zu unseren Mitarbeitern. Wir wollen keine Menschen einsparen, denn diese sind unser Potenzial“, ist er überzeugt. „Wir setzen auf den persönlichen Kontakt.“ Und das zahlt sich in der Zusammenarbeit mit den internen und externen Partnern langfristig aus.

Im ersten Moment erscheint dies zwar kostenintensiver, „doch wir setzen auf Nachhaltigkeit und Zufriedenheit. „Diese Philosophie wird geschätzt“, freut sich der Geschäftsführer. Er betont: „Ich bin für Digitalisierung, jedoch stets im Einklang mit Werten und Achtung der Persönlichkeit.“

So arbeiten beispielsweise am Helpdesk Mitarbeiter, die einerseits mit der IT vertraut und andererseits sehr empathisch sind. „In erster Linie ist uns wichtig, dem Anrufer ein Problem abzunehmen und ihn dort abzuholen, wo er sich befindet. An unserem weltweit tätigen Helpdesk sitzen Menschen, die die Kunden in ihrer Muttersprache betreuen, so fühlen sie sich am besten aufgehoben.“

Über die Firma

Angefangen hat Thomas Martin als „Ein-Mann-Betrieb“ in einem freien Zimmer seiner Wohnung. Heute – 20 Jahre später – arbeiten weltweit über 150 Menschen bei XMART. In Oftersheim hat er seinen Firmensitz seit 2008. Das Bürogebäude soll demnächst aufgestockt werden. Niederlassungen gibt es von Asien über Europa bis nach Amerika. So garantiert die Firma einen 24-Stunden-Support und eine individuelle Betreuung.

„Die unterschiedlichen Kulturen unserer Mitarbeiter empfinden wir als bereichernd, wir können nur voneinander lernen“, meint Thomas Martin und ergänzt: „Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung bewusst. Deshalb werden wir zu unserem 20-jährigen Bestehen 20 gemeinnützige Organisationen mit je 1000 Euro unterstützen. Die Vorschläge kommen von unseren Mitarbeitern auf der ganzen Welt.“

XMART IT Consulting GmbH – seit 20 Jahren eine Erfolgsgeschichte aus unserer Region. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.04.2018