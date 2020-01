Seitenteil der Halfpipe zerstört

Oftersheim.Bei einer der regelmäßig stattfindenden Spielplatzkontrollen stellten Mitarbeiter des Bauhofes am Montag, 30. Dezember, fest, dass die einseitige Halfpipe auf der Skater-Anlage über Weihnachten beschädigt worden ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Das blecherne Seitenteil ist von bislang unbekannten Tätern komplett zerstört worden. Die Stabilität der Halfpipe ist aber glücklicherweise laut dem Bauhof nicht beeinträchtigt. Mitarbeiter des Bauhofes haben das kaputte Seitenteil entsorgt und werden in Kürze ein neues Blech an der Halfpipe anbringen.

Zeugen, die diese laut der Gemeindeverwaltung sinnlose Zerstörung beobachtet haben oder Hinweise zur Zerstörung geben können, werden gebeten, sich umgehend mit Ulrike Krause vom Umweltamt unter E-Mail umweltamt@oftersheim.de oder unter Telefon 06202/59 72 02 in Verbindung zu setzen. zg/Bild: Gemeinde

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 09.01.2020