Anzeige

Selbstgemacht schmeckt einfach am besten. Wie wahr dieser Ausspruch tatsächlich ist, wurde mir neulich einmal wieder bewusst: Ich bin nämlich unter die Bäcker gegangen. Mein erstes eigenes Brot ist zwar etwas kleiner ausgefallen als gewünscht, aber lecker war’s trotzdem. Nicht, dass ich es nicht zu schätzen wüsste, dass wir in und um Schwetzingen noch eine vergleichsweise hohe Bäckereidichte haben – und dazu welche, die ihr Handwerk noch ernst nehmen. Die wirtschaftliche Effizienz von Backfabriken und Discounterbrötchen macht aber auch ihnen Konkurrenz. Bei diesen düsteren Aussichten kann es nicht schaden, sich zum eigenen Brot zu verhelfen. Das schmeckt, die Zutaten sind bekannt und man leistet sogar einen kleinen Beitrag dazu, altes Wissen für die Nachwelt zu erhalten. Einfach und schnell geht so ein Brot noch dazu: 500 Gramm Dinkel-Vollkornmehl, Sonnenblumenkerne, Leinsaat und Sesam (jeweils 50 Gramm), zwei Teelöffel Salz, ein halbes Tütchen Trockenhefe sowie ein halber Liter lauwarmes Wasser und zwei Esslöffel Apfelessig. Rühren, kneten und bei 200 Grad für 50 Minuten in den Ofen. Wenn Sie dann noch etwas geduldiger sind als ich, und den Teig ausreichend gehen lassen, wird’s bestimmt auch was mit der Größe.