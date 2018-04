Anzeige

Geiß erzählte: „1996 wurde geplant, 1997 erstmals gewählt. Das heißt über zwei Jahrzehnte Mitbestimmung im Ort“, resümierte der Bürgermeister, der motivierte: „Wir wollen hören, was ihr wollt, wir haben offene Ohren für eure Wünsche, Kritik, Anregungen.“ Damit bezog er ins „wir“ auch den Jugendreferenten Steffen Eisemann und Hauptamtsleiter Jens Volpp mit ein.

Für den Chill-Platz gibt’s Geld

Kinder und Jugend in Oftersheim hätten einen hohen Stellenwert, was sich in Investitionen in sieben Kindertagesstätten eine Grund- und eine Grund- und Werkrealschule von rund sechs Millionen Euro jährlich niederschlage.

Für das noch anhängige Projekt Jugendplatz, das einmal als „Chill-Platz“ initiiert wurde, seien Planungsmittel im Haushalt eingestellt worden, teilte der Verwaltungschef mit. „Ihr seid jetzt Politiker“, so Geiß, „wenn einmal der Schuh drückt, kommt vorbei.“ Erste Amtshandlung war die Bestimmung der spezifischen Sprecher der JGR. Die Sitzungsleitung übernahm Oliver Coen, der bereits in seine zweite Amtszeit geht.

Schnell waren Julia Schleich (Sprecherin für Öffentlichkeitsarbeit), David Anderle (Sprecher für Internes) und Coen selbst (Sprecher für die Planung und Durchführung von Aktivitäten) bestimmt. Kassenwart ist Simon Trauner.

Mit dem Hinweis auf den Info-Treff am Dienstag, 8. Mai, 19 Uhr im Jugendzentrum in der Mannheimer Straße 67 endete die Sitzung, in deren Verlauf sich Jugendreferent Steffen Eisemann auf „viele Jahre mit tollen Projekten“ freute und die Vertreter der politischen Parteien den Nachwuchs-Politikern ihre Unterstützung zusicherten.

