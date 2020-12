Senioren der Feuerwehren gehen online

Oftersheim.Als die Leiter der Altersabteilungen der zehn Feuerwehren im Unterkreis sich im Juli unter Einhaltung aller geltenden Regeln und Empfehlungen persönlich treffen wollten, war die Kreisführung nicht einverstanden. So blieben sie zu Hause und verschoben den Besuch des Unimog-Museums in Gaggenau auf unbestimmte Zeit.

Die letzte persönliche Zusammenkunft fand bereits im Januar beim Neujahrsempfang statt. Und dann kam Corona. Schon das Treffen im März musste abgesagt werden und bald danach alle weiteren – kein Hockenheimring, keine Hafenrundfahrt, kein Besuch in der Druckerei des Mannheimer Morgens.

Es ruckelt und zuckelt

Aber jetzt, im Dezember, fanden die Feuerwehr-Senioren, es sei genug der Isolation, Und so war nun die erste Videokonferenz anberaumt. Unterkreisobmann Wolfgang Burkhardt aus Oftersheim hatte alles persönlich vorbereitet. So klappte es – wenn auch nicht reibungslos. Bei einem hat das Mikrofon nicht funktioniert, der wurde über den Chat sprachfähig gemacht. Ein anderer wurde über die Lautsprechfunktion des Telefons einbezogen. Es hat noch geruckelt und gezuckelt, aber alle haben sich gefreut, sich wieder persönlich zu sehen und zu hören – die Teilnehmer waren im Alter von 65 bis fast 80 Jahre, teilt Wolfgang Burkhardt mit.

Die vereinbarte Stunde verging wie im Flug. Und alle berichteten davon, wie die Aktiven in ihren Gemeinden derzeit üben und auch Persönliches wurde ausgetauscht. So ist beispielsweise einer der Feuerwehrmänner in Quarantäne, weil seine Schwester Corona hatte.

Danach waren die Mitglieder wieder auf dem neuesten Stand. Die drei Kameraden, die technisch (noch) nicht in der Lage waren teilzunehmen, wurden vorher und nachher telefonisch einbezogen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.12.2020