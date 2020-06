Senioren der Rollatorengruppe werden zu Fernsehstars

Oftersheim.Normalerweise steht Elisabeth Groß im Mittelpunkt beim Rollatoren-Training des TSV 1895 Oftersheim auf dem vereinseigenen Sportplatz. Die Senioren hören gerne auf das Kommando ihrer Leiterin.

Doch am vergangenen Freitag hatte zunächst ein Mann die ungeteilte Aufmerksamkeit der Teilnehmer: Eberhard Reuß vom SWR-Fernsehen war mit einem Kamera-Team gekommen, um über die Gruppe zu berichten und mit den Mitgliedern zu sprechen – unter anderem auch über die Gefahren durch die coronabedingte Kontaktsperre wie Vereinsamung oder Bewegungsmangel. Aufmerksam sei Reuß auf das Thema durch den Artikel in unserer Zeitung („Immunsystem durch Bewegung stärken“ am 13. Juni) geworden, berichtet Elisabeth Groß. az

