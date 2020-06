„Sich an Distanz gewöhnen? So möchte ich auf Dauer nicht leben“

Oftersheim.„Eingeladen – egal, wie es dir geht!“ Das war das Thema des Gottesdienstes am vergangenen Sonntag. Du bist willkommen, mit allem, was du mitbringst: Dankbarkeit und Glück, schöne Erinnerungen im Gepäck, Sorge und Angst, Wut und Schmerz. Alles hat Platz an Gottes Tisch, alles darf sein. Mir tut dieses Bild sehr gut: Dass einer da ist, der einen Platz für mich hat, der sich freut, wenn ich mich dazusetze, der einfach da ist und wartet, was ich brauche. Vielleicht möchte ich einfach nur ruhig dasitzen und gar nichts tun. Vielleicht möchte ich erzählen, was mich freut oder belastet. Vielleicht möchte ich etwas teilen oder brauche einen Rat. Vielleicht muss ich auch einfach Dampf ablassen. Alles darf sein.

„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken“, sagt Jesus mir mit dem Wochenspruch – und ich merke, wie meine Schultern leichter werden und mein Rücken sich aufrichtet, wenn ich daran denke, dass ich ihm sagen kann, was mich bewegt. Mit Jesus am Küchentisch zu sitzen – das tut gut. Besonders die Erinnerung an das Abendmahl und der Friedensgruß haben mich am Sonntag im Gottesdienst sehr berührt. Auch in diesen Zeiten sind wir eine Gemeinschaft – miteinander unterwegs und begleitet!

Widersprüchliches bewegt

Im Moment bewegt mich – wie schon in den ganzen vergangenen Wochen – viel Widersprüchliches. Während meiner Urlaubswoche habe ich zum ersten Mal seit Januar wieder meine Eltern in Nordhessen besuchen können. Ich bin dankbar für die Zeit, die wir miteinander hatten und zugleich voller Sorge, weil ich spüre, wie schwierig die Situation für sie ist.

Zurück in Oftersheim sehe ich mit Freude und Dankbarkeit, dass mehr möglich wird. Ich darf wieder in der Schule sein, im Moment zur Notbetreuung, bald aber auch für den Religionsunterricht. Es ist schön, die Kinder und die Kollegen wiederzusehen. Unsere Kindergärten werden Ende Juni wieder vollständig öffnen – zwar unter Corona-Bedingungen, aber für alle Kinder. Ich bin froh darüber, weil ich in den letzten Wochen immer wieder von Familien gehört habe, wie zunehmend verzweifelt ihre Lage zu Hause ist. Manche unserer Kreise dürfen sich wieder treffen: der Glaubenskurs-Kreis, das Kindergottesdienst-Team. Bei manchen schauen wir noch, ob die Behörden allmählich grünes Licht geben: vor allem bei den musikalischen Kreisen. In unseren Gottesdiensten singen drei bis vier Mitglieder unseres Kirchenchors auf der Empore die Lieder stellvertretend für die Gemeinde. Unsere Konfis treffen sich mit Abstand wieder im Gemeindehaus. All das sind für mich Gründe zur Freude und zur Dankbarkeit. Ein Schritt zurück ins Leben, eine Last weniger. Ich freue mich, dass wir ins Leben eingeladen sind und auch andere Menschen wieder einladen dürfen.

Zugleich bewegt mich aber immer auch anderes: Der Schmerz, manchmal sogar der Zorn, dass wir noch lange nicht alle Menschen einladen dürfen, die wir einladen möchten. Der Frauenkreis wird noch lange nicht tagen können. Wann das Café am Park wieder öffnet, wissen wir noch nicht. Die Trauer, dass wir einander im Schmerz nicht auch mit wirklich spürbarer Anteilnahme begegnen können – Umarmungen, Händeschütteln, die tröstende Hand auf der Schulter – das alles fehlt mir. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns an diese Isolation gewöhnen, dass die Distanz selbstverständlich wird.

So möchte ich nicht auf Dauer leben! Das ist eine Mühe und eine Last, die ich gerne an Gottes Tisch abgeben möchte. „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid – ich will euch erquicken.“ Mich erquicken, stärken, erfrischen lassen, damit ich Kraft habe zum Weitergehen, wünsche ich mir sehr. Und das möchte ich auch gerne weitergeben.

Teilen und weitergeben

Vom Teilen und Weitergeben hatten wir es in den letzten Wochen häufig. Teilen Sie gerne diese Gedanken oder auch die Materialien, die in der Kirche ausliegen. Die Kirche bleibt jeden Tag für uns alle geöffnet. Teilen Sie uns auch gerne mit, was Sie an Schönem und Schwerem erleben. Wir haben Zeit und sind gerne für Sie da, telefonisch oder inzwischen auch wieder persönlich.

Teilen Sie gerne auch die digitalen Angebote der Kirchen: Unter https://www.youtube.com/channel /UC87ipoc-d6-7kC17II4XOzA geht’s zu den Kindergottesdiensten, unter https://www.ekiba.de zu den Angeboten der Landeskirche.

Und schließlich: Eingeladen, so wie ich bin – inzwischen bei uns im Rahmen zahlreicher Lockerungen, mit geöffneten Grenzen und einer Corona-Warn-App, in so vielen anderen Gegenden in unserer Welt sehe ich, wie die Krankheit um sich greift oder auch Angst sich in Fremdenfeindlichkeit und Rassismus kehrt. Mir hilft es, mich selbst eingeladen zu wissen, und dann auch andere, was auch immer sie prägen mag und wie auch immer sie aussehen mögen, ebenfalls am selben Tisch willkommen zu heißen – und diese Offenheit auch zu pflegen und deutlich zu verteidigen.

Eingeladen – so wie ich bin, mit allem, was ich mitbringe, Schönem und Schwerem. Das gilt für uns alle. Dass Sie sich in dieser Woche jeden Tag eingeladen fühlen – das wünsche ich Ihnen von Herzen. Bleiben Sie gesund und vor allem behütet und seien Sie aus dem Pfarramt herzlich gegrüßt, auch von Sophia Leppert und Tobias Habicht.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.06.2020