Sicherheit für die Waldbesucher hat Priorität

Oftersheim.Im Wald rund um das Areal des Gartenbauvereins sieht es derzeit noch ziemlich wild aus. Einige Wege nahe der Gartenanlage „Oberer Wald“ sind gesperrt. Überall liegen gefällte Bäume und an manchen Stellen blockieren Stämme die Spazierwege.

Unser Leser Roland Offenloch hatte unsere Zeitung als Erster auf die Situation aufmerksam gemacht. „Die gefällten Bäume liegen kreuz und quer, große Bereiche dürfen nicht betreten werden“, hatte der 59-Jährige moniert. Unsere Leserin Gertrud Maier hatte sich gefragt, ob es sich dabei um „normale“ Waldarbeiten handele oder um eine Maßnahme, die aufgrund der letzten trockenen Sommer erforderlich gewesen sei.

Bedingt durch die Wärme

Die Arbeiten würden vom Kreisforstamt im Gemeindewald von Oftersheim durchgeführt, teilt Forstbezirksleiter Philipp Schweigler auf Nachfrage mit: „Es hat mit der Aufarbeitung von Schadholz zu tun. Und zwar geht es konkret darum, die Zufahrt zu den Kleingärten verkehrssicher zu machen. Bedingt durch die Wärme und Trockenheit der vergangenen Jahre, ist der Wald in der Rheinebene in einem sehr schlechten Zustand. Viele Kiefern, aber auch andere Baumarten, sind abgestorben oder sterben aktuell. Die toten beziehungsweise absterbenden Bäume sind nicht mehr gut verwurzelt und dementsprechend weniger stabil. Um zu verhindern, dass die Bäume auf die Zufahrt fallen und den Verkehr gefährden, werden sie jetzt eingeschlagen.“

Die Straße ab der Grillhütte zum Häckselplatz und zur Kleingartenanlage war in der zweiten Novemberhälfte für fünf Tage wegen der Baumfällarbeiten gesperrt (wir berichteten). Die Zufahrt zum Häckselplatz war aber über den Oberfeldweg von hinten her möglich. Ulrike Krause vom Umweltamt hatte vor einigen Wochen einen Vor-Ort-Termin mit dem zuständigen Förster Robert Lang, um die kranken Bäume, die entlang des Oberfeldwegs ab der Abzweigung zum Kleintierzuchtverein rund um den Häckselplatz sowie an der Zufahrt zum Gartenbauverein eine Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellten, zu begutachten. „Die Erkenntnis war ernüchternd und erschreckend. Es handelte sich um einige große, stattliche Buchen und Kiefern, zum Teil um Totholz im Kronenbereich von Esskastanien. Oft konnte man bei den Esskastanien eine Ersatzkrone sehen, die drei bis vier Meter unterhalb der richtigen Krone lag. Durch das grüne Blattwerk waren jedoch die bereits abgestorbenen Kronenäste nicht zu erkennen. Dies birgt die Gefahr, dass für einen Spaziergänger ohne Vorwarnung beziehungsweise auch Vorahnung ein dicker Ast durch das Blattwerk fällt“, berichtet Ulrike Krause von der Begehung.

Da es sich um öffentliche Straßen beziehungsweise Zufahrten zum Gartenbauverein handele, das Gelände des Häckselplatzes regelmäßig mittwochs und samstags angefahren werde und der Wanderweg entlang des Gartenbauvereins ebenfalls stark frequentiert sei, „musste gehandelt werden: Die kranken Buchen und Kiefern stellten eine Gefahr für die Bevölkerung dar“.

Das Kreisforstamt informierte per Pressemitteilung über die Waldarbeiten und die jeweils im Herbst beginnende neue Einschlagssaison. Wichtig sei neben der Baumart und der Wuchsform auch die Beurteilung von Wurzelbereich, Stamm und Krone des Baumes.

Im Bereich der Wurzel könnte eine Fäule eingetreten sein, im Kronenraum können abgestorbene Äste hängen, die den Waldarbeiter gefährden könnten. All diese Punkte beeinflussten letztlich die Wahl des Arbeitsverfahrens und die Technik des Fällens.

Wie Lebensmittel im Kühlschrank

„Die niedrigen Temperaturen im Winterhalbjahr schützen das eingeschlagene Holz vor Pilz- und Insektenbefall, was der Qualität des Holzes zugutekommt. Das ist vergleichbar mit der Lagerung von Lebensmitteln im Kühlschrank. Wenn der Boden im Winter durchgefroren ist, kann die Holzernte besonders schonend durchgeführt werden. Weil ein intakter Waldboden die Grundlage für die nächsten Waldgenerationen ist, dürfen Holzerntemaschinen nur auf den festgelegten Rückegassen fahren. So bleibt der größte Teil des Waldbodens langfristig unberührt“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Trotz Routine und aller Vorsichtsmaßnahmen könne die Holzernte lebensgefährlich sein, warnt der Leiter des Kreisforstamtes, Manfred Robens. Waldbesucher, die durch aufgestellte Sperrschilder oder Banner auf Baumfällungen aufmerksam gemacht werden, sollten die betreffenden Wege unbedingt meiden.

Das gelte umso mehr für Personen, die quer durch den Wald gingen: „Denn gerade im Bestand können hängengebliebene Äste nachträglich herabstürzen.“

