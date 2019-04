Sicherheit im Umgang mit dem Rollator

Oftersheim.„Mit dem Scheitel an die Decke, Schulter nach hinten, aufrecht gehen, atmen – und lächeln.“ Übungsleiterin Elisabeth Groß steht mitten in der Karl-Frei-Halle und gibt den elf älteren Herrschaften, die in gebührendem Abstand nacheinander ihre Runden mit ihrem Rollator drehen, Tipps für den richtigen Umgang. „Ihr müsst das ab und zu in euren Tagesablauf einbauen – je öfter, desto besser“, spornt

