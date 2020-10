Sichten und ausräumen

Oftersheim.Die Corona-Pandemie fordert uns alle heraus. Manche haben begonnen, ihre Keller und Speicher auszumisten und zu überlegen, was eigentlich noch gebraucht wird, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde.

Auch die Schränke des Gemeindehauses sollen ausgemistet werden. Dazu werden alle Gruppen und Kreise gebeten, bis Freitag, 4. Dezember, Schränke und Räume zu sichten und zu überlegen, was nicht mehr gebraucht wird. Das darf schon ins Foyer gebracht werden, damit es dann in der Folgewoche entsorgt werden kann. Alles, was zu diesem Zeitpunkt von den Gruppen und Kreisen nicht als behaltenswert gekennzeichnet worden ist, wird vom Kirchengemeinderat noch einmal angesehen und im Zweifel aussortiert, heißt es abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.10.2020