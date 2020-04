Sie bewachen die Ortseingänge

Oftersheim.Die Entschleunigung ist auch bei den Saisonarbeitern angekommen: In diesem Jahr haben es sich die Osterhasen in Oftersheim gemütlich gemacht und verweilen gerne auch noch nach den Feiertagen eine Weile an den Ortseingängen und weiteren markanten Stellen auf der Gemarkung, bevor sie weiterhoppeln. Damit bestätigen sie, was viele Bürger schon längst wissen: Der Ort ist eine liebens- und lebenswerte Gemeinde mit hoher Aufenthaltsqualität.

Insgesamt elf Langohren zählen aufmerksame Spaziergänger bei ihrem Gang durch die Hardtgemeinde, einer bunter und stattlicher als der andere. Die rund ein Meter großen Tierchen haben bestimmt das eine oder andere Lächeln auf Gesichter gezaubert. Es handelt sich dabei um die Gattung der „Oftershasis“, die Simon Stelgens in seiner Schreinerei S-Quadrat Konzepte nach einer Vorlage der Mannheimer Cartoonistin Annika Frank angefertigt hat.

Individuelle Ausführung

Die kleineren Artgenossen – lediglich 20 Zentimeter hoch – wurden in einer Stückzahl von 1350 produziert und erfreuen in individueller Ausführung die vier Wände von vielen Menschen (wir berichteten). Sie wurden von den am Verein „Lebendiges Oftersheim“ beteiligten Firmen verteilt, wo sie reißenden Absatz fanden.

Die großen Hasen durften Oftersheimer Familien bemalen und der Gemeinde zur Verfügung stellen. Mitarbeiter des Bauhofs sorgten dafür, dass sie alle einen würdigen Platz bekamen. az/zg/Bilder: Zietsch

