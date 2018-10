Sie geben Kindern Vertrauen ins Gute der Welt mit

Oftersheim.Drei silberne Dienstjubiläen gab es dieser Tage zu feiern: Claudia Akershoek, Jessica Gatchell und Rosi Kirchhöfer haben vor 25 Jahren ihren Dienst in den Kindergärten der evangelischen Kirchengemeinde begonnen.

„Damals hat euer Dienst noch anders ausgesehen“, blickte Pfarrerin Esther Kraus in ihrer Dankesrede zurück. „Es gab noch keine Portfolios für die Kinder, keine Bildungspläne. Und doch habt ihr euch stets herausfordern lassen, euren Kindern das notwendige Rüstzeug mitzugeben, um den gesellschaftlichen Herausforderungen gewachsen zu sein. So wie die Gesellschaft sich verändert hat, habt auch ihr euch mitverwandelt und seid nicht stehengeblieben. Im Gegenteil, ihr seid weiter in die Verantwortung hineingewachsen.“

Jessica Gatchell hat vor vier Jahren die Leitung des Martin-Luther-Kindergartens übernommen, Claudia Akershoek steht seit zwei Jahren dem Peter-Gieser-Kindergarten vor, dessen stellvertretende Leitung und Rosi Kirchhöfer innehat.

Singen und beten im Morgenkreis

„Und ist es uns eine große Freude zu sehen“, führte Pfarrerin Kraus weiter aus, „in welchem Geist ihr unsere Kinder erzieht. Vertrauen in Gott und das Gute in der Welt hat bei euch oberste Priorität: Im Morgenkreis wird gesungen und gebetet, biblische Geschichten erzählt, Pfarrerin Sibylle Rolf feiert mit euch Gottesdienste, ihr geht Weihnachts- und Osterwege mit den Kindern.“

Und die Erziehungsziele aus dem Glauben heraus seien vielfältig: Aufeinander Rücksicht nehmen gehöre genauso dazu wie das Teilen, friedlich Probleme lösen; miteinander statt gegeneinander arbeiten, niemanden am Rand stehen lassen; Respekt voreinander haben; den anderen anders seinlassen, so wie er ist. Und wenn man die Schwelle zu den Kindergärten betrete, spüre man diesen Geist. „Für euch ist eben Erzieherin sein kein Beruf, sondern eine Berufung!“ Als Dank überreichte die Pfarrerin den Jubilarinnen bunte Körbe, verziert mit Tieren. „Denn Erzieherinnen kommen immer mit Taschen, gefüllt mit Anschauungsmaterialien. Und der Inhalt der Körbe soll euch guttun.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.10.2018