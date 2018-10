Sie geben Oden Volumen und spielen „Deifelsgeig“

OFTERSHEIM.So richtig leiden die Kerweborscht ja nicht, wenn sie zur „Tour der Leiden“ aufbrechen, von Wirtshaus zu Wirtshaus fahren und mit ihrem Gesang erfreuen.

Überall werden sie mit „Hallo“ begrüßt, mit netten kleinen Getränken beglückt. Dafür müssen sie auch etwas tun, etwa mit Leidenschaft vom Ort singen und zum Schunkeln animieren. Auf diese Weise bringen sie Schwung in die Runden im Golfclub, im Artemis, im Elea, dem Rhodos, beim „Dietz“, im Aquila, im Adler und in der Rose und dem Rose-Saal.

Heute beim Ältestenkreis

Das ist die Runde am Samstagabend, bei der Hermann Dolezal und eine Jungs die Kerwesträuße an Frau und Mann bringen. Sonntags sind sie Gast beim Hundeverein, beim Gartenbauverein, dem Arbeiter Samariterbund, beim Turn- und Sportverein sowie der Sportgemeinschaft. Dort gibt es noch den „Frühschoppen am Kerwesonntag“, freut sich Dolezal, dass noch einige Verein dieser Tradition die Stange halten – immer wieder recht gut besucht.

Am heutigen Montag sind die singenden Herren im Demenzcafé „Vergissmeinnicht“ und beim Ältestenkreis im Siegwald-Kehder-Haus. Dort schwingen sie ihre Stimmen auf und geben Oden an Oftersheim Volumen, spielen mit der „Deifelsgeig“ und dem Schifferklavier, dann wird’s heimelig in jedem Raum.

Texte und Mimik sitzen

Das Proben hat gefruchtet, die Texte sitzen – Mimik und aus- beziehungsweise einladende Gestik auch. Klar ist, dass die „Fabelhaften Sieben“ viel Laune machen auf ihrer Tour, für die sie samstags in diesem Jahr von Kerwemutter Else Rösch in deren „Café“ mit leckeren Jägerschnitzeln, mit „echter Plänkschter Soß“, wie sie berichten, gestärkt wurden.

Else Rösch ist immer für die Jungs da, hat sofort eine Kleinigkeit parat, wenn der Hunger drückt, auch sonntags und montags, wo die Sünden der Vorabende ihre Spuren hinterlassen haben und Deftiges gebraucht wird. Es geht darum, diese geeigent in Schach zu halten, und die Mägen für das Kommende zu präparieren.

Showdown im Rosesaal

So kommt es am Samstagabend zum Showdown im Rosesaal bei Karola Gronert und den Böhmerwäldlern, wo die muntere Truppe ein wenig hinterm eigenen Zeitplan auftaucht und deshalb noch in den Genuss der tänzerischen Einlagen der Tanzgruppe des Bayern- und Gebirgstrachtenvereins Heidelberg kommt.

Nach deren Applaus feiern die feschen Buam und Madln vom Oktoberfest in Dirndln und Krachledernen mit den Borscht ihre Kerwe, die noch lange nachklingen sollte an diesem Wochenende. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.10.2018