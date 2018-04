Anzeige

Oftersheim.Der Imkerverein schafft in jedem Jahr Lebensraum für Tiere, indem die Mitglieder Nistkästen aufhängen. In unserer ausgeräumten Landschaft, wo Nisthöhlen in großen Bäumen fehlen, weil es kaum noch große alte Bäume gibt, versuchen die Mitglieder des Imkervereins Kurpfalz, diesen Mangel mit Nistkästen auszugleichen.

„Unsere Nistkästen sind nicht nur für Vögel, sondern auch für Insekten wie Hummeln oder Hornissen. Auch für andere Tiere, die in Baumhöhlen wohnen, wie der Siebenschläfer“ erklärte Vorsitzender Günther Martin. Der Verein hat in den letzten 15 Jahren mehr als 600 Nistkästen gebaut und verteilt. Dieses Jahr wurden 21 Nistkästen von Familie Oezbilen aus Reilingen zusammengebaut. Davon wurden fünf im Gartenschaupark in Hockenheim aufgehängt, wo einige verschwunden waren, vier Nistkästen wurden den Grünen in Ketsch übergeben und zwölf Nistkästen gingen an Imker Werner Kraut nach Oftersheim, der die Nistkästen um seinen Bienenstand im Hardtwald aufhängt.

So ist das in der Natur

„Wir sind nicht nur für die Honigbienen aktiv, wir freuen uns auch über Vögel. An jedem Bienenstand gibt es viele Tiere, denn Bienen sind auch Nahrung für viele Tiere. Da sind wir auch nicht böse auf die Tiere, die sich ihren Anteil holen“, sagt Werner Kraut. Der Imker ergänzt: „Das ist so in unserer Natur – guten Bienenvölkern macht das nichts aus. Ich freue mich, dass ich die Nistkästen aufhängen darf und es freut mich, wenn der Wald um meinen Bienenstand lebendiger wird.“ zg