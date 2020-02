Sie haben 25 Menschen das Leben gerettet

Oftersheim.Zum ersten Mal haben sie die 10 000er Marke geknackt: Auf genau 10 022,5 Stunden kamen die Floriansjünger der Hardtgemeinde bei ihren 161 Einsätzen im vergangenen Jahr. „Das bedeutet natürlich auch mehr Wartung und mehr Pflege unserer Geräte“, berichtete Kommandant Rüdiger Laser bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, sichtlich stolz auf seine Truppe. Außerdem gehören dazu unter anderem die Ausbildung und freiwillige Dienste (rund 3500 Stunden) oder Feuersicherheitswachen und Absperrdienste (ungefähr 700 Stunden).

Und er hat mal einen Vergleich gezogen: Legt man nur den Mindestlohn zugrunde, der in Deutschland gesetzlich verankert ist, sind das in etwa 90 000 Euro, die die Mannschaft verdient hätte – aber natürlich nicht bekommen hat. Denn die Leistungen sind reines Ehrenamt. Bezieht man in die Überlegungen dann noch ein, dass es sich um Fachpersonal handelt, ist das Engagement nicht nur unbezahlt, sondern für eine Gesellschaft fast unbezahlbar.

Und bei bisher schon 25 Einsätzen in diesem Jahr sieht es nicht danach aus, als würde es weniger erden. „Dabei sind wir sogar von Unwettern einigermaßen verschont geblieben“, zeigt sich Laser erleichtert, dass die witterungsbedingte Front eher zurückhaltend war.

Auch Bürgermeister Jens Geiß dankte den Männern und Frauen für ihren Einsatz zum Wohl der Gemeinde. Er freute sich, dass die Arbeiten für das neue Domizil zeitlich und finanziell im Plan liegen.

Konstante Mitgliederzahl

Der Personalbestand konnte mit 40 aktiven Feuerwehrleuten (davon vier Frauen) konstant gehalten werden, dazu kommen noch 16 Mitglieder der Jugendfeuerwehr (hier sind nur Jungen aktiv, Mädchen aber willkommen) und 18 in der Ehren- und Altersabteilung.

„Wir freuen uns auch, dass wir Verstärkung von neuzugezogenen Bürgern bekommen haben, die sich uns angeschlossen haben“, sagt der Kommandant, der betont, dass man stets offen sei für Quereinsteiger. Er glaubt auch, dass die Nachfrage mit dem Bezug des neuen Domizils größer wird.

Am Bericht von Kassenwartin Angelika Munk – im 20. Jahr im Amt – gab es nichts zu bemängeln, sodass sie einstimmig entlastet wurde. Zum neuen Kassenprüfer hat die Versammlung Günter Much gewählt.

Schöne Erfahrungen sind für die Einsatzkräfte, wenn sie Leben retten können. Das ist im vergangenen Jahr 25 Mal gelungen. „Mich hat ein Mann neulich angesprochen und sich bei mir ganz herzlich bedankt, dass wir ihn nach einer Notfalltüröffnung aus einer äußerst kritischen Situation zurückgeholt haben. Da weiß man dann, wofür man die Anstrengungen auf sich nimmt“, schildert Rüdiger Laser die Begegnung.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020