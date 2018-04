Anzeige

Oftersheim.Sekt, Kuchen, Blumen und Luftballons machen den Raum im ASB-Pflegeheim zum Ort einer Geburtstagsparty. Erna Drumm sitzt in ihrer weißen Hose, dem schwarz-weiß gestreiften Oberteil und einer weißen Weste lächelnd und glücklich in ihrem Stuhl und beobachtet das Geschehen. Dazu hat sie auch allen Grund, denn sie feiert ihren 100. Geburtstag. „Ich hätte nie geglaubt, so alt zu werden“, erzählt sie ihren Gästen, zu denen ihre Töchter Hannelore Palleduhn, Ingeborg Thaddey und Margit Reinhard gehören. Auch eine Schwester von Erna ist zum Gratulieren gekommen: Erika Maier, 94 Jahre alt, ist die Einzige von acht Geschwistern, die diesen Tag miterleben kann. Auch Bürgermeister Jens Geiß ist zum Feiern gekommen.

Und alle wollen natürlich wissen: Gibt es ein Geheimnis, um so alt zu werden? „Nein, ich habe normal gelebt, nicht geraucht, nicht getrunken – aber jeden Tag ein Haufen geschafft“, meint die 100-Jährige.

Von Nußloch nach Leimen

1914 in Nußloch geboren, ist Erna Drumm mit sechs Jahren nach Leimen gekommen und aufgewachsen. Ihren Mann Ehrenfried lernte sie beim Tanzen in Rohrbach kennen und lieben. 1939 heirateten sie, bauten in Leimen ein Haus und wurden 1941 das erste Mal Eltern.