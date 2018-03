Anzeige

OFTERSHEIM.Fröhlich lachend macht Maria Theresia Tzschoppe die Tür zu ihrem Büro im Erdgeschoss des Rathauses auf – wir besuchen die Flüchtlingsbeauftragte der Gemeinde, um zu erfahren, was sie alles anbietet und was sich ändert, wenn der Flüchtlingsmanager seinen Job antritt. „Voraussichtlich kommt der neue Kollege im Mai“, stellt Tzschoppe fest, dann wird er im Büro direkt nebenan seinen Platz haben. Das ist sehr gut so, denn gerade zu Beginn der Arbeit wird es viele Fragen und überhaupt in der Arbeit viele Symbiosen geben, dann wird sich die Strategie der kurzen Wege lohnen.

„Wir werden erst einmal auch gemeinsam zu den derzeit 137 Personen gehen, die hier in der Anschlussunterbringung sind“, meint Tzschoppe und betont, dass das auch für sie der erste Weg gewesen sei, denn, „wer mich kennt, der kommt auch zu mir ins Rathaus“. Nach der Zuweisungsquote für 2018 kommen noch 55 weitere Geflüchtete hinzu. „Wir konnten im letzten Jahr nicht alle Flüchtlinge aufnehmen, deshalb summieren sich 24 weitere hinzu“, erklärt Maria Theresia Tzschoppe. Dann haben über 200 neue Mitbürger in Oftersheim eine Zuflucht gefunden oder hoffen, sie zu finden. 25 Familien sind heimisch geworden, „es ist ein sehr herzliches Verhältnis entstanden“, dazu trage das Begegnungscafé des Asylkreises einen großen Teil bei, jedoch auch die Paten, die sich ehrenamtlich intensiv um ihre „Schützlinge“ kümmern. „Wer sich engagieren möchte, der meldet sich gerne bei mir oder Heidi Joos, der Sprecherin des Asylhelferkreises“, so Tzschoppe.

Echte Fachleute dabei

Für die Ehrenamtler hat sie ein großes Lob parat, denn in den vergangenen Jahren seien hier echte Fachleute in Sachen Asylhelfer gewachsen, „es sind Leute dabei, die sich echt sehr gut auskennen, aber durchaus auch andere, die den Fokus ihres Wirkens im Zwischenmenschlichen und in der Begleitung zu Terminen sehen, aber nicht darin, rechtlich auf dem neuesten Stand zu beraten, das ist auch durchaus in Ordnung.“ Dafür ist derzeit Tzschoppe als erste Ansprechpartnerin und Vermittlerin an die richtige Stelle zuständig, ab Mai ist das die Aufgabe des Managers, der dann auch die Integrationspläne individuell erstellt und mit den Flüchtlingen bearbeitet.