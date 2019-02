Sie können auf freiwillige Helfer zählen

Oftersheim.Bei der Mitgliederversammlung des Sängerbund-Liederkranzes zeigte der Überblick von Schriftführer Michael Amend, wie erfreulich sich das Vereinsleben gestaltet, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Vorsitzende Peter Pristl dankte den freiwilligen Helfern für die großartige Unterstützung bei den zahlreichen Veranstaltungen wie dem Konzert „Mit Liedern in den Sommer“ oder einem gemeinsamen Kirchenkonzert. Herausragend war sicher auch der Fünf-Tages-Ausflug an den Gardasee (wir berichteten).

Neben Auftritten bei befreundeten Vereinen wird es in diesem Jahr einen Tagesausflug nach Freiburg, ein Herbstfest und eine Herrentour in die Pfalz geben.

Nach den Tätigkeitsberichten des Dirigenten und Kassenwarts berichteten die Kassenrevisoren Rolf Vogt und Willi Schel von einer gut geführten Kasse und schlugen die Entlastung des Kassenwarts Adolf Kurz vor, die die Versammlung ihm ebenso wie dem gesamten Vorstand erteilte. Bei den Neuwahlen standen alle Posten des Vorstands außer dem des Vorsitzenden zur Wahl. Bis auf Adolf Kurz als Kassierer stellten sich alle Amtsinhaber erneut zur Verfügung.

Anschließend wurden zahlreiche Sänger für ihren regelmäßigen Besuch der Übungsabende geehrt. Winfried Brunner nahm an allen 35 Singstunden teil, Fritz Breitschwerdt, Adolf Kurz, Reinhart Schertz und Kapil Deo Swameye kamen auf 34, dicht gefolgt von Werner Christ, Erich Ernst, Friedrich Kohlmann und Helmut Koppert (33). Auf 32 beziehungsweise 31 Übungsabende kamen Lothar Adlon, Bernd Fath, Wolfgang Ilgner, Heinrich May, Peter Preissler, Paul Werner. Horst Geiß, Wilfried Grein, Horst Rösch und Rudolf Schotter. Für fünf Jahre regelmäßigen Singstundenbesuch wurden Fritz Breitschwerdt, Winfried Brunner, Dieter Hanselmann und Reinhart Schertz geehrt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.02.2019