Sie leben unter der Erde

Hallo Kinder, ihr habt bestimmt schonmal die kleinen Erdhügel gesehen, die auf manchen Wiesen liegen. Diese werden von Maulwürfen verursacht. Die Tiere leben unter der Erde und kommen nur ganz selten ans Tageslicht. Mit ihrem schwarz-grauen Fell und einer Größe von nur zehn bis fünfzehn Zentimetern sind sie am Boden dann kaum sichtbar. Die kleinen Tiere haben fast immer Hunger auf Insekten und essen jeden Tag so viel wie sie wiegen, nämlich ungefähr 80 Gramm. Das ist in etwa so viel, wie eine Karotte wiegt. Wie alle anderen tierischen Bewohner der Umwelt auch, müssen sie sich ihre Nahrung selbst suchen. Auf ihrer Speisekarte stehen Schnecken und Regenwürmer, die ebenfalls unter der Erde leben. Deshalb buddeln Maulwürfe so gerne. Sie versuchen so nämlich, an ihr Essen heranzukommen. Das geht mit ihren Händen sehr gut. Die sehen nämlich aus wie eine Schaufel aus fünf Fingern. Die Maulwürfe „bohren“ sich in den Boden und schieben die überflüssige Erde einfach nach hinten. So entstehen die Hügel, die ihr seht. Um die Tiere zu beobachten, braucht ihr allerdings viel Geduld und ihr dürft nicht dort suchen, wo die Hügel sind. Der Eingang zu ihrem Erdtunnel ist 15 Zentimeter vom Erdhügel weg. Das ist ganz schön schlau.

