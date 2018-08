Anzeige

Der gefragte Organist, Cembalist und Pianist Alexander Levental, der seit 1997 als Kirchenmusiker im Rhein-Neckar-Raum tätig ist, fiel sofort mit seinem facettenreichen Spiel auf – sowohl als Solist an der Orgel, wo er auf der Empore zwei kurze „Lieder ohne Worte“ von Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 bis 1847) zu Gehör brachte, als auch als einfühlsamer Begleiter am Klavier. Wie wunderbar aufeinander eingespielt das Trio agierte, war schon eingangs bei der Wiedergabe von Wolfgang Amadeus Mozarts (1756 bis 1791) Kirchensonaten (KV 245, 67 und 224) zu hören.

Alexander Levental breitete am Klavier den harmonischen Klangteppich aus, über den die Schwestern Susanne Phieler und Stephanie Phieler-Gaidarow an ihren Instrumenten die Streichermelodie legten. Dass auch sie hervorragende Musikerinnen sind, war auch an dem souveränen, virtuosen Spiel im „Duo Concertante“ für Violine und Viola von Antonio Bartolomeo Bruni (1757 bis 1821) zu erkennen.

In vollendetem Einklang erzeugten sie an ihren Instrumenten, Susanne Phieler spielt eine Violine des Geigenbauers Amati aus dem Jahre 1671, die Bratschistin Stephanie Phieler-Gaidarow eine Viola von Antonio Sgarbi von 1903, Momente von großer Emotionalität. Das ist nicht verwunderlich, denn beide treten oft neben dem Levental-Trio auch solistisch oder in Kammerensembles auf wie dem Lupot-Streichquartett oder dem PalatinaKlassik-Barockensemble. Zurzeit spielen sie im Orchester des Nationaltheaters Mannheim.

Ergreifende Melancholie

Wie das Trio den weiteren Verlauf des Konzerts mit der berühmten „Humoreske“ und der „Cavatine“ aus „Romantische Stücke“, Op. 75, von Antonin Dvorák (1841 bis 1904) zu formen verstand, welch Melancholie die Streichinstrumente über den schlank schwebenden Klavierton sie in Edgar Elgars (1857 bis 1934) „Salut d‘amour“ und in Enrico Tosellis (1883 bis 1926) „Rimpianto Serenade“ zu gestalten vermochten, war schlicht ergreifend.

Von Dmitri Schostakowitsch (1906 bis 1975) spielte das Trio zum Schluss ein Präludium, eine Gavotte, die Walzer Nr. 1 und Nr. 3 so profiliert, so hochexpressiv, dass man Lust auf mehr solcher Klangbilder bekam. Hingerissen lauschte das Publikum in der Kirche und bedankte sich, indem es aufstand und stürmisch applaudierte. Mit zwei Zugaben, darunter einer Polka, ebenfalls von Schostakowitsch, entließ das Levental-Trio die Zuhörer wieder in den heißen Sommerabend.

