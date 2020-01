Sie lindern Not in vielen Ländern

Oftersheim/Region.Die Mitglieder des Hungermarsch-Komitees aus den fünf Nachbarkommunen Oftersheim, Schwetzingen, Plankstadt, Brühl und Ketsch haben sich im Josefshaus zum ersten Mal in diesem Jahr in größerer Runde getroffen – „nachdenklich und neugierig auf Informationen, besonders aus Afrika“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinschaft. Im vergangenen Jahr kamen 48 000 Euro beim Hungermarsch zusammen.

Gastgeber Paul Scherer gab seinen Mitstreitern zu Beginn der Veranstaltung einen Appell mit auf den Weg: „Die gute Zeit fällt nicht vom Himmel – die schaffen wir selbst.“

Wie die Menschen, die hierzulande Spenden sammeln, und ihre Partner in Afrika Gutes tun, zeigten zunächst die Berichte von Kurt Gredel aus Ketsch. Er trug eine beeindruckende Liste mit Projekten der „Schwestern vom kostbaren Blut“ vor, heißt es in der Mitteilung. Als Schwerpunkte seien eine Schule für Straßenkinder in Riruta (Kenia) und ein Frauenentwicklungsprojekt in Kibungu Chini (Tansania) genannt.

Gegen Kinderhandel

Nach Westafrika lenkte danach Stefanie Ansorge aus Schwetzingen den Blick: In Ghana, wo der Handel mit Kindern und Zwangsheiraten das Leben der Heranwachsenden belastet, wird die Bevölkerung – unter anderem mit Radiosendungen – motiviert, diese Situation abzustellen. Über die Oftersheimer Projekte in Bolivien, auf den Philippinen und im St. Francis Care Centre in Südafrika berichteten Gerhard Flink und Paul Scherer. Von dem Dank der bedürftigen Familien in Rumänien, dem Armenhaus innerhalb der Europäischen Union, und der Mönche aus Mvimva (Tansania), die mithilfe des Hungermarschs ihr Dach decken konnten, erzählte Heidi Günther aus Plankstadt.

Hoffnung verhieß auch das von Helmut Mehrer aus Brühl präsentierte Vorhaben: Der Förderkreis Dourtenga, der vom Hungermarsch-Komitee unterstützt wird, beabsichtigt den Bau einer Landwirtschaftsschule. Sie soll der Ernährung und der Umwelt, aber auch den Rechten der Frauen und der Zukunft der Jugendlichen dienen – als Gegengewicht zu den Verlockungen der Dschihadisten.

Mit Terminen und Aufgaben, die für den Hungermarsch in diesem Jahr am Sonntag, 28. Juni, anstehen, ging der Abend in die letzte Runde: Die Vertreter aus den fünf Kommunen müssen ihre Texte für das Faltblatt bis Montag, 27. April, einsenden und alle Materialien ab Samstag, 23. Mai, abholen. Zu dem Gottesdienst, den Pfarrer Uwe Lüttinger am Hungermarsch-Sonntag, 28. Juni, leitet (wieder mit evangelischer Aussendung), sind bis Montag, 15. Juni, die Fürbitten einzusenden. Den Gottesdienst gestaltet der Chor „Da Capo“ mit. Bereits am Samstag, 27. Juni, steht das Josefshaus von 10 bis 12 Uhr zur Ausgestaltung der Ausstellungswände offen, die die Besucher über den Hungermarsch und die verschiedenen Projekte informieren sollen.

Zunächst aber, heißt es abschließend in der Pressemitteilung, verabschiedete Paul Scherer mit einem irischen Segen: „Mögen sich die Wege vor euren Füßen ebnen, möget ihr den Wind im Rücken haben.“ zg

