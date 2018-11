Sie naschen auch aus Abfalleimern

Oftersheim.In Oftersheim haben Wildschweine ja einen hohen Niedlichkeitsfaktor. Das ist nicht zuletzt der Arbeit des Förderkreises Wildgehege zu verdanken, dessen Mitglieder mehrmals im Jahr ein Fest für die Öffentlichkeit veranstalten, das sich großer Beliebtheit erfreut. Höhepunkt ist die Fütterung der Wildschweine. Doch dabei ist immer ein schützender Zaun zwischen Mensch und Tier. Anders sieht es schon aus, wenn man dem Schwarzwild in freier Wildbahn begegnet.

Wer beim Joggen und beim Spazierengehen im Wald auf den Wegen bleibt und sich nicht durch das Dickicht schlägt, wird nur in den seltensten Fällen auf ein Wildschwein treffen. Trotzdem nehmen Begegnungen von Mensch und Schwarzwild zu. Wer ein Wildschwein zu Gesicht bekommt, braucht allerdings nicht sofort in Panik auszubrechen. Grundsätzlich handelt es sich um friedliche Tiere, die eher Angst vor Menschen haben. Wie man sich am besten verhält, wenn man einem solchen borstigen Waldbewohner begegnet, erläutern Experten, heißt es in einer Mitteilung des Versicherungskonzerns Arag.

Ruhe bewahren: Wer beim Waldspaziergang auf ein Schwarzwild trifft, sollte zunächst einmal Ruhe bewahren. Der Waldbesucher sollte sich langsam und leise zurückziehen und hektische Bewegungen vermeiden. Helfen kann außerdem, während des Rückzugs ruhig und leise vor sich hinzusprechen.

Trotz aller Friedfertigkeit gilt das Wildschwein als das letzte wehrhafte Tier in deutschen Wäldern und in Extremsituationen kann es aggressiv und somit auch gefährlich werden, etwa wenn es Junge hat, verletzt ist oder sich in die Enge getrieben fühlt und keinen Fluchtweg mehr hat.

Finden die Wildschweine hingegen einen Fluchtweg, greifen sie den Menschen nicht an. Aus genau diesem Grund ist es wichtig, den Tieren immer eine Rückzugsmöglichkeit zu geben. Man sollte Wildschweine nicht einengen und auf keinen Fall in eine Zaun- oder Hausecke drängen. Daher sollte man auch auf keinen Fall versuchen, das Wildschwein zu verscheuchen.

Wildschweine haben schlechte Augen: Es kann passieren, dass Wildschweine zunächst aus Versehen auf den Menschen zurennen. Sie hören und riechen, dass mögliche Gefahr besteht, können allerdings auf Grund ihrer schlechten Augen nicht genau erkennen, wo sich der vermeintliche Gegner befindet. In diesem Falle hilft es, laut zu rufen oder in die Hände zu klatschen.

Vorsicht bei Bachen und verletzten Tieren: Vorsicht ist geboten, wenn man auf ein Muttertier (Bache) mit Jungtieren (Frischlingen) stößt, auch wenn die sehr niedlich aussehen. Man sollte sich auf keinen Fall nähern und die Frischlinge nicht anfassen. Eine Bache verteidigt ihre Jungen um ihr Leben. Auch wenn man auf ein verletztes Tier trifft, ist äußerste Vorsicht geboten, denn diese Tiere verhalten sich oft aggressiv und greifen an. Wer auf ein solches Tier trifft, weil es vom Auto angefahren oder bei der Jagd angeschossen wurde, sollte schnellstmöglich die Polizei oder die örtliche Ordnungsbehörde informieren. Auch wenn das Wildschwein durch die Nase schnaubt, sollte man sich besser in Acht nehmen. Dies ist als Drohung zu verstehen und bedeutet so viel wie: „Komm nicht näher!“.

Besuch aus dem Wald: Wer in Waldnähe wohnt, kann gelegentlich Besuch von Wildschweinen bekommen. Sie wittern mit ihrer guten Nase gewisse Leckereien schon von weitem. Fallobst, Blumenzwiebeln und Gemüseabfälle auf dem Komposthaufen sind für Wildschweine unwiderstehlich. Darum wird geraten, das Fallobst aufzusammeln und stabile Gehäuse für Biotonne oder Komposthaufen zu nutzen. In sogenannten „befriedeten Gebieten“, also in Wohngegenden, Parks und Gartensiedlungen ist die Jagd auf Wildschweine gesetzlich verboten. Lediglich in Ausnahmefällen, wie etwa der Gefahrenabwehr, ist das Bejagen auf Wild durch einen geschulten Jäger erlaubt. Im Zweifel kontaktieren Sie am besten die Polizei, die Jagd- oder Naturschutzbehörde. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 08.11.2018