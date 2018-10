Sie retten Kinder unter Atemschutz

Oftersheim.Samstag, exakt 14.01 Uhr, in Oftersheim. Sirenen heulen. Ein Notfall. Die Leitstelle Rhein-Neckar in Ladenburg alarmiert die Freiwillige Feuerwehr. Im Feuerwehrhaus in der Mozartstraße schwingen die Tore auf. Löschfahrzeuge und Gerätewagen rasen mit Sondersignal zum rund zweihundert Meter entfernten Kindergarten St. Kilian an der Ecke zur Franz-Schubert-Straße. Dort stehen zahlreiche

...