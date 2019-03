Sie schreibt mit Leidenschaft

Oftersheim.Ein neues Gesicht in der Redaktion? Das durften die Redakteure gestern erleben, denn ich war zu Gast. Ich heiße Fee Hillengass, bin zwölf Jahre alt, komme aus Oftersheim und habe meinen Girl’s Day, bei dem jeder aus meiner Schule mal in die Arbeitswelt schnuppern darf, bei der Schwetzinger Zeitung verbracht. Da meine Hobbys schreiben und lesen sind, habe ich mich für die Zeitung entschieden und wurde dort auch herzlich empfangen. Obwohl ich eher Geschichten schreibe, interessiere ich mich sehr für die Welt und was darin alles passiert. Ich gehe in die siebte Klasse an der Schimper-Schule in Schwetzingen. Nach einem kurzen Blick in die Zeitung und einer Tagesbesprechung durfte ich auch schon gleich mit dem Schreiben beginnen.

Zwischendurch habe ich eine kleine Pause gemacht und etwas über die Ausbildung und den Beruf erfahren. Es war sehr interessant und auch lustig. Abgesehen von Telefonaten, die sich manchmal auch überschnitten, war es die meiste Zeit recht ruhig, da sich alle konzentrieren mussten.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019