Sie sind jetzt Träger der Schaumkrone

Oftersheim.Als kleines Dankeschön für die Helfer, die den Verein bei seinen Veranstaltungen wie dem Tag des Hundes, immer tatkräftig unterstützen, hat der HSV eine Brauereiführung bei Welde in Plankstadt angeboten.

Nach einer Zeitreise in die Vergangenheit der Brauerei und einer theoretischen Einführung in die Braulehre ging die Führung los. Dabei haben die Teilnehmer etwas über die Wasserquelle des Bieres erfahren, über die verschiedenen Stationen des Bierbrauens, das „Zwickelbier“ mit Probe und die Abfüllanlage. Zum Abschluss saßen die Besucher aus Oftersheim über den Dächern des Brauereigeländes in der Lounge, in der sie Zeit hatten, die angebotenen Getränke der Welde-Brauerei zu probieren und noch einmal über die interessante Führung zu sprechen.

Durch die Teilnahme erhielten die Hundesportler das Braumanufaktur-Zertifikat der Welde-Brauerei. sie dürfen sich jetzt „Träger der Schaumkrone“ nennen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 16.07.2019