Sie singen sich in die Herzen

Der Sängerbund Liederkranz demonstriert seine volle Stimmgewalt, die Fritz Kappenstein am Klavier begleitet. © Koob

Oftersheim.Mit großer Freude an den durch die alten Gemäuer und Balken flutenden Melodien, erhoben die Sänger die Stimmen: „Am kühlen Morgen, wenn alles noch ruht, erscheint es am Himmel, wie goldige Flut.“ Die Männer des Sängerbundes Liederkranz schickten zum Konzertauftakt von „Mit Liedern in den Sommer“ einen Song in die Welt hinaus, der bereits seit vielen Jahrzehnten zu den traditionsreichen

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2839 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.05.2018