Sie stehen für Ekstase und Wahnsinnsstimmung

Oftersheim.Die tollen Tage starten bald in ihre Hochphase: Für den „schmutzigen Donnerstag“ am 20. Februar hat die Partyband „Who2ladies“ ihr Kommen angesagt. Sie heizt in der Kurpfalzhalle ab 20 Uhr ein. Schluss ist erst um 2 Uhr. Kein Wunder – haben die fünf Jungs doch nur eines im Sinn: Stimmung, Party und Ekstase!

Seit ihrer Gründung vor acht Jahren sind „Who2ladies“ bekannt für tolle Konzerte. Es ist vor allem das breitgefächerte Repertoire, das diese Band so besonders macht. Jung und Alt feiern gemeinsam zu Klassikern von den Beatles, 1990er Jahre Hits von den Backstreet Boys oder Pur und aktuellen Chartstürmern von Joris und Mark Forster.

Ob Cajon, Bass, Akustikgitarre, Piano, Posaune oder Melodica – diese Band weiß, wie man Stimmung macht und dabei kommt garantiert kein Ton vom Band! An diesem Abend wird allerdings nicht nur gefeiert, auch das beste Gruppenkostüm wird um 23 Uhr prämiert. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.01.2020