Sie suchen sich Lieblingsstücke aus 218 Liedern aus

Oftersheim.Das Herbstfest vom Sängerbund-Liederkranz stand unter einem völlig neuen Motto, heißt es in einer Pressemitteilung. Entsprechend erwartungsvoll war die Stimmung, als der Vorsitzende Peter Pristl im Rose-Saal Freunde und Mitglieder des Chores begrüßte und die Hauptakteure, die „3 Wurmberger“, willkommen hieß..

Doch zunächst stimmte der Chor unter der Leitung seines Dirigenten Fritz Kappenstein die Besucher mit den drei Liedern „Töne der Freude“, „Weit, weit weg von mir“ und „Ich wollte nie erwachsen sein“ auf den Abend ein. Anschließend stellte Winfried Brunner die „3 Wurmberger“ vor. Das Trio besteht aus den drei Sängern Harald Kappenstein, Gregor Schwartz und Rüdiger Zottl. Sie überreichten den Gästen Fibeln mit 218 Liedern; aus diesem Repertoire durfte sich jeder sein Lieblingslied aussuchen und die Losfee legte fest, welches Lied angestimmt wird.

Zur Einstimmung und sozusagen als Vorspeise gaben die „3 Wurmberger“ einige Lieder zum Besten. Wolfgang Ilgner und sein Team hatten in der Küche gut vorgesorgt, so dass die Essens- und Getränkeausgabe zügig erfolgen konnte. Die fleißigen Helferinnen in der Küche und die Losfee erhielten jede einen Blumenstrauß als Dank. Zu Liedern, wie „Rot ist der Wein“, „Das Lächeln kommt vom Trinken“ oder „Aus der Traube in die Tonne“ ließen sich die Gäste das badische Schäufele oder das Putenfleisch schmecken. Winfried Brunner hatte die Weine ausgesucht: In diesem Jahr war das Anbaugebiet der Ortenau südlich von Baden-Baden an der Reihe. Die guten Tropfen kamen aus Durbach und Waldulm.

Aber dann ging es Schlag auf Schlag: Die „3 Wurmberger“ machten mächtig Dampf und heizten den Besuchern ein, es durfte natürlich mitgesungen werden – und so verging der Abend wie im Flug. Irgendwann hieß es schließlich „Wenn Freunde auseinandergehen“. wpr

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.09.2019