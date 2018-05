Sie werden spielerisch zu Lebensrettern

Die Jugendleiter Jonas Weber und Celine Minuth bereiten ein Hindernis vor, das Leonie (v. l.), Rawa, Raad und Fabia mit einer Trage überwinden müssen. Als „Patient“ dient eine kleine zusammengefaltete Bierbank. © Jungbluth

Oftersheim.Mit ernstem Gesicht hält Kevin den Kopf von Pascal in der korrekten Position. Dann betätigt Jugendleiterin Anne Eversheim den kleinen Kompressor, wodurch die Luft aus der knallig-orangen und eben noch weichen Liege gepumpt wird. Wenig später hat sich das Material versteift und fixiert so den Kopf von Pascal. „Diese Liege brauchen wir, wenn ein Patient so schwer verletzt ist, dass er sich nicht

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4095 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.05.2018