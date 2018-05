Anzeige

Oftersheim.Ein Spaßturnier veranstaltete der Tennisclub. Die 18 Männer wurden getreu dem Motto „Weltmeisterschaft“ in verschiedene Länder mit je zwei Spielern eingeteilt. Der Tag begann mit einem bayrischen Frühstück und so konnten sich die Teilnehmer mit einem Weizen und Weißwürsten für die Spiele stärken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Gruppenspiele liefen ohne Probleme ab und es fanden sich etliche Zuschauer ein. Freunde, Bekannte und auch Stammgäste aus den vergangenen Jahren wie die Handballer der TSG Eintracht Plankstadt sowie die Fußballer der Badenia Hirschacker kamen mit einer großen Gruppe vorbei. So schauten bei manchen Begegnungen teilweise mehr als 100 Leute zu.

Team „Belgien“ gewinnt

Nach den Gruppenspielen und der Trostrunde mit Freiwürfen auf dem Basketballplatz standen die beiden Finalteilnehmer fest. Die Weltmeisterschaft ging in einem spannenden Spiel an „Belgien“. Daniel Spear und Patrick Bansemer konnten sich gegen „Spanien“ durchsetzten und sicherten sich somit den Pokal und das damit verbundene Siegerbad im Schwimmbecken. Nach dem Finalspiel wurde noch bis in den Abend hinein gefeiert und alle hatten Spaß.