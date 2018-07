Simone und „Paddy“ – ein unschlagbares Team

Anzeige

Oftersheim.Der Hundesportverein (HSV) beteiligte sich an einem Turnierhundesport-Wettbewerb des VdH Hüffenhardt-Kälbertshausen und ging in allen angebotenen Disziplinen an den Start.

Im Hindernislauf, einem Parcours mit mehr als acht Hindernissen, die der Hund möglichst fehlerfrei und zusammen mit seinem Hundeführer in schnellstmöglicher Zeit in zwei Durchgängen absolvieren sollte, gingen vier HSV-Hundesportler mit fünf Hunden an den Start. In der traditionell stärksten Altersklasse ab 19 Jahren weiblich war Sabrina Reinhard mit zwei Hunden dabei. Mit Schäferhund „Titan“ sicherte sie sich den sechsten Platz, mit Boxer „Felix“ den fünften Rang. Simone Meier mit ihrem Flat Coated Retriever „Paddy“ erreichte mit zwei fehlerfreien Läufen den ersten Platz.

In der Altersklasse ab 19 Jahren männlich waren Thorsten Stache mit „Biene“ und Patrick Alandt mit „Bailey“ am Start. Thorsten und „Biene“ erreichten mit zwei fehlerfreien Läufen den zweiten Platz, Patrick erreichte mit „Bailey“ beim ersten Turnierstart den vierten Rang.