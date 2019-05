Slalom durch den Parcours

Oftersheim.Der MSC veranstaltete sein Fahrradturnier in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert Grundschule und der Theodor-Heuss-Schule auf dem Festplatz bei der Kurpfalzhalle. Es soll dazu beitragen, den jugendlichen Fahrradfahrern mehr Sicherheit und Routine im Straßenverkehr zu vermitteln.

Die Dritt- und Viertklässler waren gespannt auf den Parcours, der von Sportleiter Werner Schwarz und seinem Helferteam aufgebaut wurde. Nach einem von Konrektorin Ines Hieltscher und Sekretärin Monika Frericks erstellten Zeitplan kamen die Teilnehmer zum Turnierplatz.

Jede Klasse ging zusammen mit dem MSC-Vorsitzenden Ralf Kumpf den Parcours zuerst zu Fuß ab. Dabei haben die Experten die Aufgaben erklärt und Tipps gegeben, wie diese fehlerfrei zu meistern sind.

Im Anschluss rollten insgesamt 182 Mädchen und Jungen an den Start, um die Aufgaben (Anfahren, Spurbrett, Kreisel rechts, S-Gasse, Kreisel links, Spurwechsel, Slalom und Bremstest) zu meistern. Es war zu beobachten, heißt es in der Mitteilung des MSC, dass die Beherrschung des Fahrrades in schwierigen Situationen und die Konzentration zu wünschen übrig ließen. Die Verkehrsabteilung des ADAC Nordbaden sei bemüht, zusammen mit den Ortsclubs dieses Manko durch Turniere auszugleichen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.05.2019