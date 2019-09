So bunt und schön kann Erntedank sein

Oftersheim.Im Gottesdienst am Sonntag, 6. Oktober, wird um 11 Uhr das Erntedankfest mit Abendmahl und der Einführung von Pfarrer Tobias Habicht in sein Amt gefeiert. Es ist nach wie vor Sitte, dass aus diesem Anlass der Altar wieder mit Blumen und Früchten aus Gärten und Feldern geschmückt wird. Wer etwas dazu beitragen kann, möge die Gaben am Samstag, 5. Oktober, von 9 bis 12 Uhr in die evangelische Christuskirche bringen, darum bittet die Kirchengemeinde. zg/Archivbild: Lackner

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 25.09.2019