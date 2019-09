So wird man ein Schlaufuchs

Hallo Kinder! An diesem Dienstag ist „Tausche-Ideen-aus-Tag“ auf der ganzen Welt, die perfekte Gelegenheit, ein wenig zu grübeln und sich gegenseitig lustige Ideen zu erzählen. Eine Idee ist in dem normalen Sprachgebrauch ein Einfall, ein geistreicher oder witziger Gedanke. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen und heißt so viel wie „Gestalt“ oder „Erscheinung“. Viele schlaue Menschen im alten Rom und Griechenland haben sich mit Ideen beschäftigt – und hatten natürlich auch tolle. Gäbe es keine Ideen, wäre unsere Welt total langweilig und nicht so, wie wir sie kennen. Ohne die klasse Ideen von manchen Menschen hätten wir heute einige tolle Erfindungen nicht wie zum Beispiel das Auto oder das Telefon. Auch das waren mal Ideen in den Köpfen von Menschen, richtige Schlaufüchse eben. Schreibt euch heute alle Ideen auf, die ihr so über den Tag hin habt und redet mit euren Eltern und euren Freunden darüber, vielleicht haben sie Ideen, welche eure ergänzen. Meine Mama hat immer ganz tolle Ideen, zum Beispiel, wenn mir mal nichts einfällt, was ich machen kann, lässt sie sich immer etwas einfallen – bisher war auch keine ihrer Ideen schlecht.

