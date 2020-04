Oftersheim.Pfarrer Uwe Lüttinger von der katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt schreibt uns zum Beitrag mit der Überschrift „Der Hungermarsch fällt nicht aus“, den wir in der Ausgabe vom 18. April in dieser Zeitung veröffentlicht haben: „Der Artikel gibt nicht korrekt das Anliegen der Gruppe von Verantwortlichen für den Hungermarsch wieder. Das Team wollte mit diesem Artikel auf das Anliegen der Solidarität mit Menschen auf der ganzen Welt in Not aufmerksam machen.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch in keiner Weise gesagt, wie und ob der Hungermarsch und Gottesdienst an diesem Tag stattfindet.

Sollte kein Hungermarsch mit Gottesdienst möglich sein, suchen wir nach anderen Wegen, um die Tradition des Anliegens der Solidarität zu pflegen! Es ist dann ein ,Tag der Solidarität’ unter Beachtung aller amtlichen Vorgaben geplant. Wir werden zu gegebener Zeit weiter darüber informieren.“

zgAnm. d. Red.: Wir haben den Inhalt des Artikels – von wenigen redaktionellen Änderungen abgesehen – von einer E-Mail übernommen, die uns die Organisatoren mit Bitte um Veröffentlichung zugeschickt haben.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020