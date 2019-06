Sommerfest steht bevor

Oftersheim.Der Asylkreis lädt zu seinem 27. Begegnungscafé „Welcome“ ein. Es findet am Donnerstag, 27. Juni, um 18.30 Uhr im Josefshaus in der Bismarckstraße statt. Zuvor findet um 17 Uhr außerdem die asylkreisinterne Besprechung zur Planung des Sommerfests statt. Alle Mitglieder, die beim Sommerfest am Sonntag, 14. Juli, tatkräftig mit anpacken möchten, sind zur Teilnahme eingeladen.

Das Begegnungscafé, heißt es in einer Pressemitteilung, bietet einen Raum, in dem sich neu zugezogene und alteingesessene Oftersheimer Bürger in offener und familiärer Atmosphäre begegnen können. Somit stellt es eine Art internationalen und interkulturellen Treffpunkt dar, in dem Interessierte bei Getränken und Häppchen zum Selbstkostenpreis ins Gespräch kommen und sich näher kennenlernen können. „Wir freuen uns über alle, die am Begegnungscafé teilnehmen und sich mit einer Essensspende engagieren möchten“, sagt Asylkreis-Mitglied Heidi Joos. zg

