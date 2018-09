Spannung steigt zum Schluss

Tiefe, schwarze Ringe liegen unter meinen Augen. Daran schuld ist mein nächtliches Konsumverhalten: Nicht von Alkohol oder anderen schädlichen Substanzen – Gott bewahre – ist die Rede, sondern von Serien und süßen, bunten Schokobons.

Das Angebot der Streamingdienste ist so umfangreich, ich komme gar nicht hinterher. Als Serienjunkie muss ich natürlich alles gucken, was angesagt ist. Das „Breaking Bad“-Spin-off „Better Call Saul“ gehört dabei genauso in mein Serien-Portfolio wie „Ozark“, „American Vandal“ oder „Fargo“. Ich mag’s spannend, brutal und blutig auf meinem Flachbildfernseher. Die Dialoge müssen passen und die Inszenierung der Bilder kunstvoll sein. Genau das ist das Problem.

Die Tagesthemen sind vorbei, bis Mitternacht dauert es nicht mehr lange: „Eine Folge kann ich noch schauen, eine Stunde geht noch“, sage ich zu mir selbst und greife nach den Süßigkeiten. Ich mag es, wenn die Dramatik unterschwellig über düstere aber ruhige Bilder transportiert wird. Das kostet aber seine Zeit – die Folgen haben meist Überlänge.

Es kommt hin und wieder vor, dass aus einer Episode aber ein nächtlicher Serienmarathon wird. Schließlich verstehen sich die Regisseure perfekt darauf, die Spannung zum Folgenschluss zu steigern. Einfach abschalten geht dann nicht mehr.

