Spaß im Wald, am See, im Garten, am Ring

Anzeige

Seifenkistenrennen und Radrallye

Action pur ist beim Motorsportclub am Samstag, 11. August, geboten. Unter dem Titel „Grand Prix von Oftersheim“ findet ein Seifenkistenrennen und eine Fahrradrallye statt. Nicht minder actionreich geht es beim Gesangsverein Germania und der Arbeiterwohlfahrt zu, die einen „Mitmachzirkus“ für junge Artisten am Donnerstag, 16., und Freitag, 17. August, anbieten. Die Feuerwehr verspricht Spiel und Spaß sowie „Wasser marsch!“ am Samstag, 18. August.

Tierfreunde kommen beim Hundesportverein auf ihre Kosten. Am Samstag, 28. Juli, heißt es dort „Spiel und Spaß auf dem Hundeplatz“.

Raus in die Natur, die im Sommer ja so einiges zu bieten hat: Das ist die Devise bei einigen Angeboten zum Sommerferienprogramm. „Angeln am See“ ist beispielsweise beim Angelsportverein am Samstag, 28. Juli, möglich. Der Wald steht beim „Waldläuferspiel“ mit dem Skiclub und dem Jugendzentrum am Mittwoch, 15. August, im Mittelpunkt und nur der Regen kann dieser Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung machen. Der Förderverein Wildgehege und das Jugendzentrum laden am Dienstag, 21. August, zum Walderlebnis am Wildgehege ein. Für Wasserratten hat das Jugendzentrum mit einer Kanufahrt auf dem Altrhein am Mittwoch, 22. August, das passende Angebot parat. „Ein Tag im Garten“ steht beim Gartenbauverein am Samstag, 25. August, auf dem Programm. Ein Höhepunkt ist dabei sicherlich der geplante Luftballonwettbewerb. Eine Schnitzeljagd durch die Natur gilt es mit der Praxis für Ergotherapie Rebennack am Samstag, 1. September, zu erleben. „Geocaching“ lautet das Fachwort dazu. Und wer lernen möchte, in der Natur zu überleben, sollte beim „Survivalcamp“ der Europapfadfinder am Donnerstag, 6. September, mitmachen.

Geschichtenzeit in der Bücherei

Wer es lieber ruhig angehen lässt, hat dazu auch beim Sommerferienprogramm Gelegenheit. In der Bücherei ist beispielsweise am Dienstag, 7. August, „Geschichtenzeit“ angesagt. Einen türkischen Kochkurs bietet der TSV am Donnerstag, 9. August, an. Beim Jugendrotkreuz erfährt man, wie man am besten helfen kann, unter dem Motto „Kleine Helfer – große Helden“, und zwar am Freitag, 10. August. Künstlerisch Veranlagte kommen beim Jugendzentrum und seinem Programm „Aquarelle selbst gemacht“ am Dienstag, 28. August, auf ihre Kosten. Wer Musik machen möchte, kann beim Musikverein am Freitag, 7. September, an einem Trommelworkshop teilnehmen.

Zur Anmeldung muss der Anmeldebogen im Programmheft ausgefüllt und bis Freitag, 29. Juni, beim Jugendzentrum, Mannheimer Straße 67, abgegeben werden. Danach wird per Computerprogramm eine Anmeldebestätigung erstellt. Diese muss am Donnerstag, 5. Juli, von 14 bis 19 Uhr abgeholt werden. Dabei sind auch die Anmelde- sowie eventuell anfallende Teilnahmegebühren zu bezahlen. Eine Restebörse für noch freie Plätze findet am Dienstag, 10. Juli, zwischen 14 und 16 Uhr im Jugendzentrum statt. grö

Info: Das Programmheft gibt es unter www.oftersheim.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.06.2018