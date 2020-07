SPD und CDU verschieben Termine

Oftersheim.Die SPD meldet: „Durch die Verschiebung der Gemeinderatssitzung um eine Woche verschiebt sich auch unsere Bürgersprechstunde mit den Gemeinderäten Werner Kerschgens und Rüdiger Laser.“ Die findet nun am Freitag, 24. Juli, um 17.30 Uhr im SPD-Fraktionszimmer im Verwaltungsgebäude der Gemeinde, Eichendorffstraße 2, statt. Anschließend beginnt eine parteiöffentliche Fraktionssitzung über die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom Dienstag, 21. Juli. Besucher der Sprechstunde sollten dazu eine Mund-Nase-Maske tragen.

Kurz vor der Sommerpause besteht für Bürger noch mal die Möglichkeit, mit dem CDU-Gemeindeverband ins Gespräch zu kommen, heißt es auch in einer Pressemitteilung der Christdemokraten. Am Donnerstag, 23. Juli, um 19 Uhr – der Termin wurde um eine Woche nach hinten verschoben, weil auch die Gemeinderatssitzung eine Woche später stattfindet, teilt die CDU mit – freuen sich die Gemeinderäte Tillmann Hettinger und Gerd Koppert auf einen regen Informationsaustausch. Die Bürgersprechstunde findet im Fraktionssaal in der Mannheimer Straße 59 statt. zg

Info: Unter cduvorstandoftersheim@ gmail.com wird um Anmeldung gebeten, ebenso wie um das Tragen einer Gesichtsmaske.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 13.07.2020