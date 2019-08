Spezielle Kamera für Videoanalyse gespendet

Oftersheim.Zur Vorstellung der beiden Männermannschaften und des Frauenteams hatte der SGO-Förderkreis eingeladen. Trainer Toni Casciaro und sein Co Julian Niggl-Bormeth präsentierten die Neuzugänge, die die Elf aus der Kreisklasse A verstärken. Sie bedankten sich auch bei den Fans, die die Mannschaft in der Rückrunde unterstützt hatten, nachdem sie überraschend die erste Mannschaft stellen mussten. Die belegte am Saisonende Platz sechs. Das Ziel in dieser Spielzeit ist eine gleich gute Platzierung.

Danach präsentierte Stefano Parisi, der vom SV Rohrhof kam und das Team aus der Kreisklasse B übernommen hat, seine Jungs. Er freute sich, dass viele A-Junioren den Sprung in die aktiven Mannschaften geschafft haben. Außerdem hob er hervor, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Jugend, Aktiven und Vorstandschaft klappt. Sein Ziel für die kommende Saison: ein Tabellenplatz zwischen vier und acht.

Last but not least zeigte Katja Wiedemann auf, welche Damen die Farben der SGO in der kommenden Saison vertreten. Sie stellt zusammen mit Kostas Dalkidis das neue Trainerteam. Nachdem die letzte Saison als Vizemeister abgeschlossen werden konnte, ist das erklärte neue Ziel natürlich die Meisterschaft.

Abschließend trat die Förderkreis-Vorsitzende Erika Klefenz ans Mikrofon. Sie stellte für alle Mannschaften eine so genannte Coaching-Eye-Kamera in Aussicht, die der Förderkreis angeschafft hat und die in Kürze installiert wird. Damit sind unter anderem Videoanalysen möglich. Anschließend gab’s bei einem gemütlichen Beisammensein mit interessanten Gesprächen Fleischkäse-Brötchen. zg

