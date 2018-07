Anzeige

Oftersheim.Das Jugendzentrum wird beim großen Ortsmittefest in Oftersheim wieder direkt am „KJT“ präsent sein. Zum einen auf der Kinder- und Jugendbühne, zum anderen mit gleich zwei Ständen bei der Spiel- und Aktionsstraße. Letztere findet von 13.30 bis 17 Uhr rund um die Friedrich-Ebert-Schule statt. Das JUZ wird einen „Kinder-Tattoo-Stand“ aufbauen und den beliebten „Trampolin-Basketball-Stand“ ausrichten. Hier können sich die Teilnehmer gleich zwei Stempel für ihren Laufpass abholen und damit einen kleinen Preis am Jugendgemeinderat-Bauwagen abholen.

Ab 13 Uhr wird es auf der Kinder und Jugendbühne im Schulhof Aufführungen der örtlichen Kindergärten, Schulen und Vereine geben. Das JUZ zeigt seine Tanzgruppe „Crazy Babes“ und die Blockflötengruppen der Musikwerkstatt spielen. Ab 15 Uhr geht „Schartel Unplugged“ auf die Bühne und sorgen bis 17 Uhr für den Abschluss. zg