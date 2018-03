Anzeige

Oftersheim.Chako Habekost rief – und alle sind sie gekommen. Wenigstens alle die, die in den Rose-Saal gepasst haben. Und die Glücklichen, die sich schnell eine Karte im Vorverkauf gesichert hatten, waren einmal mehr begeistert vom Auftritt des Mundart-Kabarettisten, der in Mannheim geboren ist und in Bad Dürkheim wohnt – ein echter Kurpfälzer halt mit einem profunden Wissen „iwwer die Sprooch“ an sich, über Land und Leute und über das Leben als solches.

Und darüber philosophiert er auch in seinem aktuellen Programm „de Weeschwie’sch-Män“ – sehr zum Vergnügen des meist dialektkundigen Publikums. Und „Außergewärdische“ haben die Gelegenheit, immer etwas dazuzulernen.

„Frieher hätt’s des net gewwe“ ist einer seiner geflügelten Sprüche, mit denen er über Weinfeste, über Religion und über Elwedritsche philosophiert – eben über alles, was den Kurpfälzer bewegt und beschäftigt.